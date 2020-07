Cina-Usa: armamenti, Pechino respinge negoziati trilaterali proposti da Washington come "trucco politico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Cina si oppone all'idea statunitense di negoziati trilaterali Cina-Stati Uniti-Russia sul controllo degli armamenti che non è né seria né sincera, e non è altro che un trucco politico. Lo ha dichiarato oggi il ministero degli Esteri cinese, attraverso il suo portavoce, Zhao Lijian, in risposta alla dichiarazione di ieri del Dipartimento di Stato statunitense, che "ha accolto con favore la volontà di Pechino di impegnarsi in colloqui sul controllo degli armamenti". "La dichiarazione riflette la tendenza degli Stati Uniti a fingere innocenza. L'opposizione della Cina ai negoziati è chiara per gli Usa ma essi continuano a spingere per negoziati trilaterali e stanno persino distorcendo il punto di vista di Pechino", ha spiegato Zhao. "Sollecitiamo gli Stati Uniti a rispondere positivamente alla richiesta della Russia di estendere il Nuovo Start (Trattato strategico sulla riduzione delle armi) e di ridurre ulteriormente il suo enorme arsenale nucleare per creare le condizioni affinché altri paesi con armi nucleari si uniscano al disarmo nucleare internazionale", ha aggiunto.