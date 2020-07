Cina-Usa: armamenti, Pechino respinge negoziati trilaterali proposti da Washington come "trucco politico" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, Fu Cong, capo del Dipartimento di controllo degli armamenti del ministero degli Esteri cinese, ha dichiarato che la Cina sarebbe felice di partecipare ai negoziati trilaterali sul controllo degli armamenti con Stati Uniti e Russia, ma solo se gli Usa fossero disposti a ridurre il proprio arsenale nucleare a livello di quello cinese. Secondo Fu, la Cina non ha alcun interesse a unirsi ai negoziati con le ex superpotenze dell'era della Guerra fredda, dato che l'arsenale nucleare americano è circa 20 volte le dimensioni di quello della Cina. Washington ha ripetutamente chiesto a Pechino di unirsi ai negoziati per estendere il trattato New Start tra gli Stati Uniti e la Russia sulle armi nucleari, che scadrà a febbraio del prossimo anno, con opzione di rinnovo fino al 2026. "Posso assicurare che, se gli Stati Uniti dichiarassero che sono pronti a scendere al livello cinese, la Cina sarebbe felice di partecipare il giorno successivo. Ma in realtà, sappiamo che non accadrà", ha affermato Fu. (segue) (Cip)