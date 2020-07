Cina-Usa: armamenti, Pechino respinge negoziati trilaterali proposti da Washington come "trucco politico" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il funzionario del Dipartimento di controllo degli armamenti cinesi ha affermato che per gli Stati Uniti, chiedere alla Cina di partecipare a un negoziato trilaterale non è "nient'altro che uno stratagemma per distogliere l'attenzione" e una scusa per Washington per abbandonare l'estensione New Start. "Il vero scopo è quello di sbarazzarsi di tutte le restrizioni e avere mano libera nel cercare la superiorità militare su qualsiasi avversario, reale o immaginario", ha aggiunto Fu Cong. Il funzionario, infine, ha affermato che la Cina non si sta "allontanando dal processo internazionale di disarmo nucleare" ed è pronta a discutere nel quadro dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tutte le questioni relative alla riduzione dei rischi nucleari. (Cip)