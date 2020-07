Russia: vicepremier Golikova, dal 15 luglio al via ripresa voli internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 15 luglio la Russia avvierà il processo di rimozione delle limitazioni imposte ai voli internazionali a causa della pandemia . Lo ha annunciato la vicepremier russa Tatjana Golikova, durante un briefing. La discussione sulla ripresa dei viaggi aerei internazionali è stata resa possibile grazie a una riduzione a lungo termine dell'incidenza del coronavirus. "Gli epidemiologi hanno elaborato possibili criteri sulla base dei quali la Russia può iniziare a riprendere i collegamenti aerei", ha affermato Golikova. Per riprendere i voli con altri paesi, l'aumento medio giornaliero di nuovi casi di coronavirus in 14 giorni non dovrebbe superare l'un per cento. (Rum)