Taiwan: consorzio guidato da Alstom e Ctci realizzerà estensione metropolitana di Taipei

- Un consorzio guidato dal gruppo francese Alstom, attivo nella realizzazione di infrastrutture ferroviarie, e dalla società taiwanese Ctci, specializzata nei servizi di ingegneria, ha firmato un contratto da 424 milioni di euro per l'estensione della metropolitana a Taipei. Lo ha annunciato la compagnia francese. "Nell'ambito di questo contratto, Alstom sarà responsabile della concezione, fornitura, fabbricazione, test e messa in servizio di 16 treni Metropolis interamente automatizzati”, si legge in uncomunicato, dove si afferma che i lavori termineranno per la fine del 2028. “I treni saranno fabbricati nel sito Alstom di Taubaté, in Brasile, mentre il sistema di segnalazione sarà consegnato dagli stabilimenti di Saint-Ouen in Francia e da quelli di Bangalore in India”, si legge nella nota. (Frp)