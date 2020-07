Omicidio Cerciello Rega: in aula la voce di Mario, ascoltata l'ultima registrazione con la centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La voce di Mario Cerciello Rega nell’aula Occorsio del tribunale di Roma dove, questa mattina, si è svolta l’udienza del processo in corte d’assise in cui sono imputati, per il suo omicidio, i due giovani americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth. Tra i quattro carabinieri che hanno deposto, anche l’appuntato scelto che, nella notte tra 25 e 26 luglio, era alla centrale operativa di Roma e coordinava gli interventi.Tra questi anche quello che vedeva Cerciello e Varriale, impegnati nell'indagine del furto e tentativo di estorsione della borsa di Sergio Brugiatelli tra i quartieri di Trastevere e Prati. Nel corso della sua deposizione è stato ascoltato l'audio della registrazione tra la centrale operativa, quindi la voce del teste, e Mario Cerciello che si informava sull'accaduto. Momento particolarmente sentito dai familiari del vicebrigadiere, alcuni dei quali sono usciti dall'aula visibilmente scossi. (Rer)