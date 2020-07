Speciale infrastrutture: Uggè (Conftrasporto) su caos Liguria, incapacità di decidere, comprendere o scelta politica?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le parole e gli annunci la situazione in Liguria non solo non è migliorata ma sembra addirittura peggiorata. Un nuovo fine settimana da delirio. E' quanto si legge in una nota di Conftrasporto sul nodo di Genova. Prosegue il caos sulle strade e autostrade e questo sta determinando danni incalcolabili sulla Regione ma soprattutto sulle attività economiche più in generale del Paese. Su tale situazione nella giornata di ieri è intervenuta anche la Confcommercio che ha chiesto una rapida soluzione della vicenda che può essere superata solo con l’emanazione di una norma chiara da parte del ministero. “È così difficile emanare una disposizione che sblocchi la situazione? – chiede il vicepresidente di Confcommercio e Conftrasporto Paolo Uggè -. Non solo la linea con la Francia è per le merci pesantemente rallentata, ma esiste anche l’impatto sull’attività portuale e l’intera stagione turistica. Una situazione che rischia di essere devastante”. “I Media diffondono notizie sulle difficoltà esistenti e le conseguenze sono facilmente intuibili. Il turismo, la logistica e i trasporti sono bloccati – prosegue Uggè - Se poi anche la linea ferroviaria sarà oggetto dei lavori annunciati, come programmato, e non saranno rinviati e spostati nel tempo, il disastro sarebbe completo. Non è accettabile una gestione non coordinata e improvvisata. Questo è puro autolesionismo oppure siamo di fronte a un’azione preordinata tesa a bloccare la Liguria”. (Com)