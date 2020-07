Pil: Bankitalia, iniziative europee potrebbero favorire la crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un miglioramento delle prospettive di crescita rispetto agli scenari delineati nel Bollettino economico di luglio 2020 della Banca d'Italia "potrebbe tuttavia derivare dal rafforzamento delle politiche espansive attualmente in esame. L’approvazione e l’utilizzo efficace degli strumenti in discussione per l’Unione europea, oltre a incidere direttamente sulla domanda e sulla capacità produttiva, potrebbero contribuire a una ripresa della fiducia di famiglie e imprese", si rileva nel documento che precisa come "l’ammontare di risorse di cui sarà possibile beneficiare dipenderà dalla capacità di proporre e mettere in atto riforme e progetti di investimento validi". (Rin)