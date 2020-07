Turchia: Consiglio di Stato approva la riconversione del complesso di Santa Sofia in moschea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Stato di Turchia ha dato il via libera alla riconversione del complesso di Santa Sofia a Istanbul in moschea. Lo riferisce l'agenzia di stampa governativa turca "Anadolu". Il Consiglio di Stato ha annullato la decisione risalente al 1934 con cui per decisione di Mustafa Kemal Ataturk, fondatore della Repubblica di Turchia, il complesso di Santa Sofia venne trasformato da moschea a museo, status che ha conservato fino a oggi. Prossimamente verranno rese note le motivazioni della sentenza del Consiglio. (segue) (Tua)