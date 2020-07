Turchia: Consiglio di Stato approva la riconversione del complesso di Santa Sofia in moschea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Stato ha discusso il dossier sulla conversione il 2 luglio. Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, aveva invitato la Turchia a non trasformare Santa Sofia in una moschea considerando che, come museo ufficialmente riconosciuto dall'Unesco, è stata amministrata in maniera eccellente per quasi un secolo. Secondo Pompeo, mantenendo lo status di museo Santa Sofia continuerebbe a essere per la Turchia "un esempio del suo impegno al rispetto delle tradizioni religiose e delle diverse storie che hanno contributo alla Repubblica di Turchia" e rimarrebbe accessibile a tutti. "Gli Stati Uniti considerano il cambio di status di Santa Sofia come un danno all'eredità di questo edificio notevole e di un'abilità non superata, così raro nel mondo moderno, nell'ottica di servire l'umanità come un quanto mai necessario ponte tra coloro che appartengono a differenti tradizioni religiose e culture", ha affermato Pompeo. (segue) (Tua)