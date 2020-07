Turchia: Consiglio di Stato approva la riconversione del complesso di Santa Sofia in moschea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio oggi, l’Unesco ha invitato la Turchia ad avviare un dialogo prima di qualsiasi decisione unilaterale relativa alla riconversione di Santa Sofia, oggi museo e patrimonio dell’Umanità, in moschea. “L'Unesco ricorda che la partecipazione effettiva, inclusiva ed equa delle comunità e delle altre parti interessate alla proprietà è una condizione necessaria per preservare questo patrimonio ed evidenziarne l'unicità e il significato. Questo requisito serve a proteggere e trasmettere il valore eccezionale del patrimonio universale ed è inerente allo spirito della Convenzione del patrimonio mondiale”, si legge in una nota. (segue) (Tua)