Turchia: Consiglio di Stato approva la riconversione del complesso di Santa Sofia in moschea (4)

- Secondo quanto affermato il 30 giugno dal patriarca ortodosso Bartolomeo di Costantinopoli, la Turchia portando avanti i suoi piani per riconvertire Santa Sofia in una moschea rischia di mettere i cristiani contro i musulmani. Parlando nel corso di un incontro a Istanbul, il patriarca Bartolomeo ha espresso preoccupazione per i piani del presidente turco Recep Tayyip Erdogan di trasformare il sito patrimonio dell'Unesco, nonché uno dei monumenti più importanti del mondo ortodosso, in una moschea. "La potenziale conversione di Santa Sofia in una moschea metterà milioni di cristiani in tutto il mondo contro l'islam", ha dichiarato Bartolomeo, come riportato dal quotidiano greco "Kathimerini", auspicando che alla fine prevalgano "la saggezza e la ragione". Secondo il patriarca, la Turchia dovrebbe comprendere che quel monumento ha un "carattere universale" e come museo avvicina popoli e culture di tutto il mondo. (segue) (Tua)