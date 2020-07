Turchia: Consiglio di Stato approva la riconversione del complesso di Santa Sofia in moschea (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Erdogan ha più volte espresso la volontà di riconvertire l'edificio, inizialmente costruito come cattedrale nell'allora impero romano d'Oriente nel 537, tramutato in moschea il 29 maggio 1453 e poi in museo nel 1935. Il 29 maggio scorso, presso il museo di Santa Sofia si è tenuta la lettura di una sura del Corano e una sessione di preghiera per ricordare il 567mo anniversario della conquista ottomana di Costantinopoli. I disegni di Erdogan sul futuro di Santa Sofia incontrano l'opposizione delle frange più secolari della popolazione turca. (segue) (Tua)