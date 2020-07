Turchia: Consiglio di Stato approva la riconversione del complesso di Santa Sofia in moschea (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamani, il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, ha sottolineato che la riapertura alla preghiera di Santa Sofia a Istanbul non la priverà della sua identità poiché apparterrà sempre al patrimonio storico mondiale. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Anadolu”, Kalin ha evidenziato che "tutte le nostre maggiori moschee sono aperte sia a visitatori che a fedeli", citando anche gli esempi di chiese come Notre Dame o il Sacro cuore a Parigi. Kalin ha ribadito che "aprire Santa Sofia al culto non significa impedirne la visita a turisti stranieri o locali. (...) Quindi una perdita per il patrimonio dell'umanità è fuori questione". Il portavoce presidenziale ha inoltre affermato che in Turchia non sussiste alcuna discriminazione nei confronti delle minoranze religiose e ciò può essere confermato dalle stesse comunità cristiane ed ebraiche. (Tua)