Venezia: Bazzaro (Lega), governo fa passerelle e promesse, città ha bisogno di fatti

- Il deputato veneziano della Lega, Alex Bazzaro, sottolinea che "la città ha bisogno immediato di opere a tutela della laguna, attese da tempo: non bastano gli annunci del premier Conte nell'ennesima passerella di oggi. Bisogna passare ai fatti - continua il parlamentare in una nota -, all'accelerazione della realizzazione del Mose, di cui oggi Conte annuncia l'ultimazione entro ottobre, ma che il ministro D'Inca, al seguito del corteo presidenziale di oggi, non molto tempo, fa aveva definito 'opera inutile' e a cui i Cinque stelle hanno sempre dichiarato di essere contrari. Il governo non prenda più in giro i veneziani - conclude Bazzaro -, faccia chiarezza al proprio interno e dimostri con i fatti e non con le passerelle le reali intenzioni sulle opere a difesa della laguna". (Com)