Difesa: Leonardo consegna primo elicottero AW169 da addestramento per l’Esercito Italiano

- Leonardo ha annunciato oggi la consegna del primo dei due elicotteri bimotore AW169 per l’addestramento basico destinati all’Esercito Italiano durante una cerimonia ufficiale tenutasi presso la base del 2° Reggimento dell’Aviazione dell’Esercito “Sirio”, a Lamezia Terme, in presenza dei rappresentanti della Forza armata e dell’azienda. La consegna del secondo elicottero è prevista nei prossimi mesi. L’introduzione dell’elicottero da addestramento di nuova generazione (denominato UH-169B) permette all’Esercito italiano di preparare gli equipaggi per il futuro passaggio operativo sul nuovo elicottero multiruolo avanzato Light Utility Helicopter (LUH), sviluppato sulla base dell’AW169 ‘dual-use’, programma finalizzato all’ulteriore ammodernamento e razionalizzazione della flotta elicotteristica della Forza armata. Unitamente ai due AW169 da addestramento, che agevoleranno il processo di familiarizzazione dell’Esercito italiano con le caratteristiche basiche della macchina durante lo sviluppo del nuovo LUH, viene fornito da Leonardo un pacchetto completo di supporto logistico e formazione per piloti e personale addetto alla manutenzione. (segue) (Com)