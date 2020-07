Difesa: Leonardo consegna primo elicottero AW169 da addestramento per l’Esercito Italiano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma AW169 LUH presenta una configurazione multiruolo avanzata dotata di sistemi di volo e di missione dedicati, tra cui, per citarne alcuni, pattini e un sistema avanzato di comando, controllo e comunicazione per garantire la piena interoperabilità con altri assetti in ambito Nato. Gian Piero Cutillo, Managing Director di Leonardo Elicotteri, ha dichiarato: “Siamo lieti di celebrare con l’Esercito Italiano la consegna del loro primo AW169 in configurazione da addestramento come primo importante elemento di supporto in vista dell'attuazione del nuovo e più ampio programma LUH. Tale programma rappresenterà certamente l’inizio di una nuova era per capacità, supporto tecnico, flessibilità e interoperabilità nella categoria degli elicotteri leggeri. Il nuovo programma si avvale dei molti decenni di collaborazione di successo e continuo scambio di informazioni con la Forza Armata, volto a comprendere appieno le mutevoli esigenze operative e come affrontarle attraverso le possibilità offerte dalle nuove tecnologie. Siamo impegnati a sostenere l'Esercito italiano per fare in modo che possa trarre il massimo beneficio dai nuovi elicotteri”. (Com)