Nepal: canali televisivi indiani oscurati dopo servizi “offensivi” su premier Oli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera in Nepal sono stati oscurati diversi canali televisivi di informazione indiani. L’oscuramento è stato deciso dalla Nepal Cable Tv Association poche ore dopo che il ministro delle Finanze e portavoce del governo nepalese, Yuba Raj Khatiwada, ha annunciato provvedimenti legali contro i media indiani per la diffusione di accuse “infondate” e “offensive” contro il primo ministro, Khadga Prasad Sharma Oli. “Il governo ha tutti i diritti di cercare rimedi contro i media indiani responsabili di danneggiare l’immagine del nostro paese e la nazionalità, sovranità e dignità del popolo nepalese", ha dichiarato Khatiwada nella conferenza stampa settimanale, aggiungendo che le emittenti erano state “invitate a smettere di trasmettere tali notizie”. In particolare, il canale indiano Zee News, senza fornire prove, ha ipotizzato una relazione tra il premier Oli e l’ambasciatore della Cina a Katmandu, Hou Yanqi, che nelle scorse settimane ha incontrato Oli e altri dirigenti del Partito comunista del Nepal (Ncp), probabilmente per discutere delle divisioni interne al partito. (segue) (Inn)