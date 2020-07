Nepal: canali televisivi indiani oscurati dopo servizi “offensivi” su premier Oli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente un altro canale indiano, Tv9 Bharatvarsh, ha intervistato Upendra Yadav, presidente del Partito socialista ed ex ministro degli Esteri, per avere una conferma della presunta caduta di Oli nella “trappola al miele” dell’ambasciatrice. Nel video Yadav dà una risposta affermativa esitando, forse non cogliendo in pieno il significato della domanda. Il politico ha poi dichiarato che le sue parole sono state distorte e di non aver mai confermato alcuna relazione. Sulla vicenda ha espresso preoccupazione anche la Federazione dei giornalisti nepalesi (Fnjp), anche per la misoginia nei confronto di Hou, definita una donna velenosa. Il ministro degli Esteri, Pradeep Kumar Gyawali, ha riferito al quotidiano “The Kathmandu Post”, che la questione è stata affrontata dall’ambasciata del Nepal a Nuova Delhi col ministero degli Esteri indiano. (segue) (Inn)