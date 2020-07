Turchia, il Consiglio di Stato approva: Santa Sofia sarà riconvertita in moschea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Stato di Turchia ha dato il via libera alla riconversione del complesso di Santa Sofia a Istanbul in moschea. Lo riferisce l'agenzia di stampa governativa turca "Anadolu". Il Consiglio di Stato ha annullato la decisione risalente al 1934 con cui per decisione di Mustafa Kemal Ataturk, fondatore della Repubblica di Turchia, il complesso di Santa Sofia venne trasformato da moschea a museo, status che ha conservato fino a oggi. Prossimamente verranno rese note le motivazioni della sentenza del Consiglio.Il Consiglio di Stato ha discusso il dossier sulla conversione il 2 luglio. Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, aveva invitato la Turchia a non trasformare Santa Sofia in una moschea considerando che, come museo ufficialmente riconosciuto dall'Unesco, è stata amministrata in maniera eccellente per quasi un secolo. Secondo Pompeo, mantenendo lo status di museo Santa Sofia continuerebbe a essere per la Turchia "un esempio del suo impegno al rispetto delle tradizioni religiose e delle diverse storie che hanno contributo alla Repubblica di Turchia" e rimarrebbe accessibile a tutti. "Gli Stati Uniti considerano il cambio di status di Santa Sofia come un danno all'eredità di questo edificio notevole e di un'abilità non superata, così raro nel mondo moderno, nell'ottica di servire l'umanità come un quanto mai necessario ponte tra coloro che appartengono a differenti tradizioni religiose e culture", ha affermato Pompeo.Proprio oggi, l’Unesco ha invitato la Turchia ad avviare un dialogo prima di qualsiasi decisione unilaterale relativa alla riconversione di Santa Sofia, oggi museo e patrimonio dell’Umanità, in moschea. “L'Unesco ricorda che la partecipazione effettiva, inclusiva ed equa delle comunità e delle altre parti interessate alla proprietà è una condizione necessaria per preservare questo patrimonio ed evidenziarne l'unicità e il significato. Questo requisito serve a proteggere e trasmettere il valore eccezionale del patrimonio universale ed è inerente allo spirito della Convenzione del patrimonio mondiale”, si legge in una nota.Secondo quanto affermato il 30 giugno dal patriarca ortodosso Bartolomeo di Costantinopoli, la Turchia portando avanti i suoi piani per riconvertire Santa Sofia in una moschea rischia di mettere i cristiani contro i musulmani. Parlando nel corso di un incontro a Istanbul, il patriarca Bartolomeo ha espresso preoccupazione per i piani del presidente turco Recep Tayyip Erdogan di trasformare il sito patrimonio dell'Unesco, nonché uno dei monumenti più importanti del mondo ortodosso, in una moschea. "La potenziale conversione di Santa Sofia in una moschea metterà milioni di cristiani in tutto il mondo contro l'islam", ha dichiarato Bartolomeo, come riportato dal quotidiano greco "Kathimerini", auspicando che alla fine prevalgano "la saggezza e la ragione". Secondo il patriarca, la Turchia dovrebbe comprendere che quel monumento ha un "carattere universale" e come museo avvicina popoli e culture di tutto il mondo.Il presidente turco Erdogan ha più volte espresso la volontà di riconvertire l'edificio, inizialmente costruito come cattedrale nell'allora impero romano d'Oriente nel 537, tramutato in moschea il 29 maggio 1453 e poi in museo nel 1935. Il 29 maggio scorso, presso il museo di Santa Sofia si è tenuta la lettura di una sura del Corano e una sessione di preghiera per ricordare il 567mo anniversario della conquista ottomana di Costantinopoli. I disegni di Erdogan sul futuro di Santa Sofia incontrano l'opposizione delle frange più secolari della popolazione turca.Stamani, il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, ha sottolineato che la riapertura alla preghiera di Santa Sofia a Istanbul non la priverà della sua identità poiché apparterrà sempre al patrimonio storico mondiale. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Anadolu”, Kalin ha evidenziato che "tutte le nostre maggiori moschee sono aperte sia a visitatori che a fedeli", citando anche gli esempi di chiese come Notre Dame o il Sacro cuore a Parigi. Kalin ha ribadito che "aprire Santa Sofia al culto non significa impedirne la visita a turisti stranieri o locali. (...) Quindi una perdita per il patrimonio dell'umanità è fuori questione". Il portavoce presidenziale ha inoltre affermato che in Turchia non sussiste alcuna discriminazione nei confronti delle minoranze religiose e ciò può essere confermato dalle stesse comunità cristiane ed ebraiche. (Tua)