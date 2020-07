Decreto Rilancio: Ponti e Straniero (Pd), grazie al governo, finalmente interventi che chiediamo da tempo in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gigi Ponti e Raffaele Straniero, consiglieri regionali del Pd, commentano in una nota le grandi opere finanziate dal governo in vista delle Olimpiadi 2026: "Esprimiamo soddisfazione per la serie di opere messe in programma dal governo, con il Decreto Rilancio, tutte tese alla riqualificazione della strada statale 36 come il Gruppo regionale del Pd aveva chiesto, anche attraverso l'organizzazione di tre importanti convegni, organizzati l'anno scorso, a Lecco Monza e Sondrio". Questi gli interventi previsti dal decreto: 45 milioni di euro per la messa in sicurezza del tratto Giussano-Civate, 7 milioni per l'adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni di Lecco, 20 milioni per il completamento della pista ciclabile per Abbadia Lariana, 7 e 25 milioni per il potenziamento degli svincoli di Piona e Dervio, 30 milioni per il consolidamento della galleria Monte Piazzo. "Ci sono opere che attendevano le risorse da anni – continuano i due esponenti dem –. Dunque, un plauso al governo: riteniamo di avere visto giusto sostenendo che questi erano cantieri importanti da sbloccare in vista delle Olimpiadi". Tra i lavori che vedranno la luce nei prossimi mesi, Ponti e Straniero ritengono "molto importante anche il finanziamento degli interventi di riqualificazione della linea ferroviaria Milano-Tirano per 70 milioni di euro". (Com)