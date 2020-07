Sanità: Carnevali (Pd), nessun blocco bonus operatori, da governo 430 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elena Carnevali, capogruppo Pd in commissione Affari sociali della Camera, informa che il governo, "tra i decreti Cura Italia e Rilancio, ha stanziato oltre 430 milioni di euro da destinare prioritariamente alle prestazioni di lavoro dei professionisti della sanità durante emergenza Covid -19 e consente alle Regioni di poter integrare le pari risorse del riparto. Non esiste quindi - puntualizza in una nota - nessun blocco al bonus per gli operatori della sanità, nemmeno per la regione Piemonte e per altro la legge regionale 12 della regione non è oggetto di impugnativa da parte del governo". (Com)