Minori: Salvini, ultima priorità è togliere dicitura "madre" e "padre" da documenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giudizio del leader della Lega, Matteo Salvini, "il governo non sa cosa fare su Cassa integrazione, concessioni autostradali, riforma della giustizia, scuola o taglio delle tasse: in compenso il Viminale - mentre sbarcano più di 600 immigrati in poche ore - annuncia un approfondimento per togliere la dicitura 'madre' e 'padre' dai documenti per i minori. Dopo la legge elettorale per danneggiare la Lega - continua il senatore in una nota a proposito degli approfondimenti annunciati dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese - ecco un’altra delle priorità del governo. È imbarazzante". (Com)