Turismo: Zoffili (Lega), presentata interrogazione su americani respinti, Conte risponda

- Così Eugenio Zoffili, deputato e commissario regionale della Lega in Sardegna informa di aver "depositato un' interrogazione al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e ai Ministri competenti sottoscritta anche da altri colleghi in merito alla nota vicenda del divieto di ingresso applicato a un gruppo di passeggeri tra cui cittadini americani atterrati lo scorso primo luglio presso l'aeroporto di Cagliari-Elmas riferito a un'ordinanza del 30 giugno 2020 del ministro della Salute, in vigore fino almeno al prossimo 14 luglio". In una nota il presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, spiega: "La vicenda ha avuto un risalto internazionale, causando danni incalcolabili all'immagine e all'economia dell'Isola e del nostro Paese. In data 4 luglio 2020 il Tar della Sardegna si è pronunciato sulla vicenda, concedendo la sospensiva del provvedimento. Come Lega - prosegue Zoffili - chiediamo al governo quali iniziative intenda assumere, anche sul piano internazionale e soprattutto in ambito europeo, per evitare la compromissione completa dell'afflusso turistico potenziale proveniente da Paesi ad alta capacità di spesa, come gli Stati Uniti, e se non sia preferibile adottare, in breve tempo, una politica di differenziazione dell'accoglienza turistica basata sulle effettive condizioni epidemiologiche locali delle singole città di provenienza di coloro che giungono dai Paesi ancora non inclusi nell'elenco di quelli da cui si può già ora liberamente arrivare. La stagione turistica è già parzialmente compromessa, ogni giorno di ritardo provoca ulteriori danni: Conte, rispondi".(Com)