Puglia: assessore Leo, pubblicato bando per riqualificazione in Oss (2)

- "Per questo avviso - ha aggiunto Leo - frutto del confronto con le parti sociali e con le organizzazioni interessate, abbiamo impegnato risorse pari a 5 milioni di euro a valere sul Por Puglia Fesr-Fse 2014-2020 utili a riqualificare 756 lavoratori in possesso dei requisiti. Si tratta di un ulteriore passo in avanti da far compiere al nostro sistema dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, sempre più qualificato e sempre più orientato alla qualità e alla certificazione delle competenze. L'importanza di queste figure professionali, ancor più palese durante i tragici momenti della pandemia, è cosa nota a questa amministrazione regionale che, già con l'avviso Oss2017, ha provveduto a formare oltre 4mila nuovi Operatori socio-sanitari e, con l'avviso qualifica Oss, ha consentito l'accesso al titolo a circa 6.500 studenti iscritti presso gli istituti professionali pugliesi e frequentanti l'indirizzo di tecnico dei Servizi socio-sanitari, tutto questo grazie allo straordinario lavoro della sezione formazione professionale della Regione Puglia che ringrazio", ha concluso l'assessore. L'avviso consentirà l'accesso alle misure compensative anche a coloro che, attraverso la sperimentazione avviata dalla sezione formazione professionale nel 2019 e tutt'ora in corso, abbiano avuto accesso ai percorsi di validazione delle competenze ed abbiano conseguito la qualifica di "assistente familiare" sulla base della valorizzazione delle esperienze di vita e professionali. (segue) (Ren)