Puglia: assessore Leo, pubblicato bando per riqualificazione in Oss (3)

- I percorsi compensativi di formazione e riqualificazione in Oss avranno la durata di 420 ore, 265 ore di teoria, 55 ore di esercitazioni e 100 di tirocinio e saranno erogati da Organismi di formazione professionale accreditati e selezionati a seguito dell'apposita procedura. I potenziali 756 lavoratori che intendono partecipare alla riqualificazione, dovranno dichiarare la propria disponibilità ad aderire all'offerta formativa prescelta con apposita richiesta unicamente in via telematica attraverso la procedura on line Avviso n.4/Fse/2020 Riqualificazione Oss, all'indirizzo www.sistema.puglia.it nella sezione: Sezioni speciali della pagina Formazione professionale (link diretto: www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/riqualificazioneoss ). La procedura on line sarà disponibile a partire dalle ore dalle ore 10 del 27/07/2020 e sino alle ore 13 del 07/09/2020. Nella domanda presentata il partecipante dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione al percorso formativo e dovrà indicare la struttura presso la quale è impegnato, con la forma contrattuale di lavoro e le mansioni svolte, con esperienza lavorativa di almeno 12 mesi anche non continuativi, maturata alla pubblicazione del presente avviso. Il partecipante dovrà, inoltre, dichiarare di essere in possesso di attestato di qualifica di Operatore tecnico dell'assistenza (Ota), o Operatore socio assistenziale (Osa) o Assistente domiciliare e dei servizi tutelari (Adest) o Assistente Familiare, autorizzati dalla Regione Puglia, o svolgere/avere svolto, per almeno 12 mesi, attività lavorativa di Ausiliario Sanitario presso strutture del settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale della Regione. (Ren)