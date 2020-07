© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai voli speciali da Dacca (Bangladesh) "serviva maggiore attenzione, anzi il nostro intervento ha posto in risalto proprio questo: quando tu hai un passeggero su 8 positivo c'è qualcosa che non funziona, dunque quei voli potevano essere evitati". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a margine di un evento a Roma. (Rer)