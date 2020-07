Milano: occupazioni abusive, Bolognini e De Corato, 5 alloggi sgomberati a 'Molise-Calvairate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maxioperazione con la quale, questa mattina, i carabinieri e Aler hanno sgomberato alcuni alloggi popolari occupati abusivamente durante il lockdown è un importante passo avanti per il ripristino della legalità nel quartiere". Lo dichiarano l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato e l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, commentando gli sgomberi effettuati questa mattina nel quartiere Molise-Calvairate del Municipio 4, a Milano. Nel corso dell'intervento sono stati sgomberati tre appartamenti in via Faa' di Bruno e altri due in Piazzale Cuoco, oltre che delle cantine di pertinenza dove sono state rimosse le masserizie, e sono in corso ulteriori verifiche da parte delle Forze dell'ordine in merito ad eventuali attività illecite. All'operazione hanno partecipato circa 80 agenti e 14 ispettori Aler. "L'impegno del prefetto di Milano, Renato Saccone - aggiunge l'assessore De Corato - sta dando risultati importanti. Nella zona diversi custodi sono stati minacciati dai rom che si sono insediati abusivamente all'interno degli stabili. Azioni come queste vanno nella direzione che auspichiamo da sempre, ovvero sono mirate al ripristino della legalità in zone cittadine troppo spesso abbandonate a se stesse". (segue) (Com)