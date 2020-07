Milano: occupazioni abusive, Bolognini e De Corato, 5 alloggi sgomberati a 'Molise-Calvairate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli occupanti - dichiara Stefano Bolognini - sono stati allontanati e finalmente ci sarà un po' di serenità in queste case. Il Corvetto è un quartiere che ha tanta energia positiva, il nostro compito è quello di contribuire nel liberarle, anche sgomberando le case occupate e riportando la legalita' in tutta la zona. Vogliamo che le persone a Milano, soprattutto dopo i mesi di sofferenza del 'lockdown', possano vivere tranquillamente i cortili e i quartieri". "Quella di oggi - conclude Bolognini - è stata una operazione importante e gli occupanti sono stati allontanati tutti in maniera ferma, ma senza particolari problemi. Questi alloggi sono stati finalmente liberati e andiamo avanti con la linea dura promessa durante il 'lockdown'. Nessuno sconto per gli occupanti abusivi, questa è la strada giusta, nonché l'unica, per permettere alle persone per bene che abitano nelle case popolari di vivere in tranquillità e abitare le loro case in sicurezza". (Com)