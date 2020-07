Trasporto aereo: Libano, colloqui per riaprire collegamenti con Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri libanese, Nassif Hitti, ha sottolineato che sono stati avviati colloqui con i paesi europei affinché vengano aperti gli aeroporti ai voli provenienti dal Libano. Lo riferisce oggi il quotidiano "Al-Joumhouria". Hitti ha assicurato che l'Europa è ancora chiusa ai libanesi a causa di “questioni tecniche piuttosto che per ragioni politiche. Ne sono fiducioso al 1.000 per cento". Gran parte degli Stati europei e del Golfo sono ancora chiusi ai libanesi. Solo Cipro, Turchia e Grecia consentono al momento ai voli provenienti dal Libano di atterrare. Il primo luglio l'aeroporto internazionale Rafik Hariri di Beirut ha riaperto parzialmente con rigide misure precauzionali per evitare la diffusione della Covid-19. A inizio settimana il capo della diplomazia di Beirut si è recato in visita a Roma.(Res)