Coronavirus: Speranza, dedizione tre medici di famiglia Vo' Euganeo conferma forza Ssn

- Il ministro della salute, Roberto Speranza, pubblica una foto su Facebook ed afferma: "Mariateresa, Luca e Paolo sono tre giovani medici di famiglia. Nelle ore più dure a Vo' Euganeo - continua l'esponente dell'esecutivo - si sono offerti volontari per sostituire i colleghi medici messi in quarantena. Erano gli unici ad entrare e uscire dal paese tenendo i contatti tra famiglie isolate. Hanno visitato i bambini rimasti senza pediatra e curato chi aveva ferite, ma non poteva andare in ospedale. La loro dedizione e passione - conclude Speranza - è un pezzo dell’Italia più bella e conferma le potenzialità e la forza del nostro Servizio sanitario nazionale. Grazie".(Rin)