Governo: Piccinetti (Fiera Roma), ottima notizia Odg sostegno sistema fieristico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accettazione da parte del Governo dell'ordine del giorno dedicato al sostegno del sistema fieristico, "è un'ottima notizia". È quanto dichiara, in una nota, l'amministratore unico e direttore generale di Fiera Roma Pietro Piccinetti. "L'Odg proposto da Benedetta Fiorini, segretario della commissione Attività produttive della Camera - commenta - impegna l'esecutivo a istituire un fondo che ristori almeno in parte le gravi perdite subite dalle fiere italiane a causa del Covid 19. È un importante segnale di attenzione verso un comparto che è una leva economica e di internazionalizzazione fondamentale per l'Italia ed è drammaticamente colpito dall'emergenza. Ora speriamo che il Governo - continua Piccinetti - dia seguito con fatti concreti, per non mettere a repentaglio la sopravvivenza di un settore di eccellenza, a discapito di tutto il sistema Paese".(Com)