Venezuela: presidente Assemblea costituente positivo a coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Positivo al test anche Omar Prieto, governatore socialista dello stato di Zulia, e la moglie. Stando ai dati diffusi ieri dal ministro della Comunicazione, Jorge rodriguez, quello di Zulia è lo stato dove il contagio pare correre in maniera più accelerata. A tutto il 9 luglio, il numero di contagiati dal nuovo coronavirus in tutto il Venezuela è pari a 8.372, di cui 362 nelle ultime 24 ore e di 80 decessi, cinque dei quali registrati nella giornata di giovedì. Dei nuovi infetti, ben 124 sono stati registrati a Zulia, con due decessi, contro i 42 contagi di Sucre. Da metà giugno, dopo una ripresa dei contagi, in molte zone del paese si è tornato ad operare una stretta rispetto alla fase di “normalità relativa e vigilata” varata a inizio mese, un piano articolato in “cinque giorni di flessibilizzazione sicura e dieci di quarantena”, durante i quali vengono comunque garantite le attività essenziali nei settori alimentare e medico. (Brb)