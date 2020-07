Sanità: il 15 luglio presentazione in live streaming Rapporto "MonitoRare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riorganizzare il Servizio sanitario nazionale, prendendo spunto, nel bene e nel male, dall'esperienza vissuta durante la fase emergenziale da Covid-19. Avviare una nuova fase, attraverso l'accelerazione da imprimere per lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi e di una rete assistenziale integrata, in grado di mettere il Paese nelle condizioni di non trovarsi più impreparato dinanzi a un'eventuale nuova pandemia. Serve quindi un cambio di passo concreto, con un occhio di riguardo per le malattie rare, palestra e laboratorio di sperimentazione eccellenti per testare la validità dei percorsi. È questa, in sintesi, la road map programmatica che verrà lanciata dall'Associazione Uniamo - Federazione italiana malattie rare, durante la presentazione del VI Rapporto annuale sulla condizione delle persone con malattia rara in Italia, "MonitoRare", in programma mercoledì 15 luglio alle ore 15, nel corso di un evento in live streaming, in ottemperanza alle norme di distanziamento sociale, che verrà trasmesso per coloro che si accrediteranno tramite l'app Gomeet (www.zerodotfour.com/gomeet, oppure compilando il form al link www.zerodotfour.com/accrediti-uniamo). "Anche quest'anno, la realizzazione e l'evento di presentazione del Rapporto si riconfermano un'occasione e un esempio di collaborazione virtuosa tra pazienti, attori istituzionali e privati verso l'obiettivo comune di contribuire a migliorare la qualità di vita delle persone affette e delle loro famiglie", afferma Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo che aggiunge: "Nonostante l'emergenza sanitaria, grazie al contributo di tutti gli enti, il Rapporto riuscirà ad offrire un panorama aggiornato rispetto al 2019 e ad arricchirsi di nuovi capitoli". (segue) (Com)