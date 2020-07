Sanità: il 15 luglio presentazione in live streaming Rapporto "MonitoRare" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento online, moderato dal giornalista Paolo Russo ("La Stampa") e organizzato da Zerodotfour, si avvierà il 15 luglio, alle 15. Previsti i saluti istituzionali del ministro della Salute, Roberto Speranza, con a seguire gli interventi della senatrice Paola Binetti (commissione Igiene e Sanità e presidente dell'Intergruppo parlamentare per le malattie rare), e dei deputati Fabiola Bologna (commissione Affari sociali), Paolo Russo (commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione) e Vito De Filippo (commissione Affari sociali). Alle 15.30, il programma prevede gli indirizzi di saluto di Riccardo Palmisano (presidente Federchimica Assobiotec) e Massimo Scaccabarozzi (presidente Farmindustria). Alle 15.40, la presentazione della VI edizione del Rapporto "MonitoRare": ad illustrare il documento saranno Annalisa Scopinaro (presidente Uniamo), Romano Astolfo (Principali risultati - Sinodè per Uniamo) e Paola Bragagnolo (Considerazioni Covid-19 - Sinodè per Uniamo). Alle 16, al via il dibattito "Malattie rare: luci e ombre del post Covid-19". Ne prenderanno parte Andrea Urbani (Direttore generale della programmazione sanitaria del ministero della Salute), Domenica Taruscio (Direttore centro nazionale malattie rare presso l'Istituto superiore di sanità), Sandra Petraglia (dirigente area pre-autorizzazione Aifa), Paola Facchin (Coordinatrice del tavolo tecnico interregionale sulle malattie rare), Marialuisa Lavitrano (Coordinatore Bbmri - Rete nazionale delle biobanche), Maria Novella Luciani (Direzione generale della ricerca ed innovazione in sanità del ministero della Salute). Le conclusioni sono affidate alla presidente Scopinaro. (Com)