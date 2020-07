Roma: Palumbo-Marchionne (Pd), comune recuperi tempo perduto su via Favignana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo anni di richieste, appelli e manifestazioni e atti sia da parte del Municipio III che dei residenti, "finalmente arriva una buona notizia per via Favignana. In seguito alle richieste del Consiglio di Stato per avere dei chiarimenti sul permesso a costruire rilasciato dal dipartimento Urbanistica di Roma Capitale per la realizzazione di nuovi appartamenti in via Favignana, quei provvedimenti saranno revisionati". Lo dichiarano in una nota il consigliere comunale Pd Marco Palumbo e Paolo Marchionne, membro della segreteria romana del Pd. "Pensiamo che da un più attento esame - aggiungono - potrà essere data una risposta ai tanti interrogativi che hanno mosso e preoccupato Municipio e residenti di Città Giardino, e con ogni probabilità potrà essere tutelato il passaggio ciclopedonale a ridosso della Riserva Valle dell'Aniene come richiesto dal Municipio III. Ci voleva la magistratura per far smuovere il Campidoglio, ora però chiediamo che la revisione dei titoli abilitativi rilasciati da Roma Capitale per questa nuova edificazione a ridosso del Parco Regionale, sia fatta con celerità, recuperando il tempo perduto in questi anni".(Com)