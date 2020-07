Speciale energia: Squeri (FI), ok a odg su superbonus per caldaie biomassa e teleriscaldamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato e responsabile Energia del gruppo di Forza Italia alla Camera, Luca Squeri, "il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi del Piano nazionale energetico non può prescindere dal sostegno a tutte le fonti rinnovabili e alle tecnologie in grado di trasformarle. Per questo - continua il parlamentare in una nota - auspico che i miei ordini del giorno approvati dalla Camera abbiamo un seguito di concretezza. In questo senso va la richiesta di estendere il superbonus ai generatori a biomasse con classe di qualità cinque stelle, eliminando la limitazione alle sole aree non metanizzate. Allo stesso modo riteniamo che il superbonus per il teleriscaldamento efficiente, volto a promuovere il recupero di calore di scarto disponibile sul territorio e le fonti rinnovabili, non possa essere limitato solo ai comuni montani. Ora - conclude Squeri - aspettiamo che il governo passi dagli impegni ai fatti". (Com)