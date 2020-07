Speciale energia: Tunisia, governo annuncerà nuove misure a beneficio governatorato di Tataouine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tunisino è pronto ad annunciare nuove misure a beneficio del governatorato di Tataouine, nel sud della Tunisia. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia, Mongi Marzouk, in una dichiarazione rilasciata all’emittente “Jawhara Fm” al termine della sua audizione presso la commissione Industria ed Energia dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp). Il ministro ha assicurato che il 70 per cento dei punti dell'accordo concluso nel 2017 con i manifestanti del movimento El Kamour sono stati raggiunti. Nello specifico, l'Impresa tunisina delle attività petrolifere (Etap) ha erogato un totale di 47 milioni di dinari (14,6 milioni di euro) a beneficio del consiglio regionale di Tataouine. Tale importo è stato utilizzato per pagare gli stipendi di 2.534 lavoratori assunti dall'azienda di ambiente, piantagione e giardinaggio. Marzouk ha sottolineato che sono stati creati 273 posti di lavoro, su un totale di 1.500 promessi. (Tut)