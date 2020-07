Speciale energia: Re David (Fiom) su Sider Alloys, dare concretezza a contratto con Enel di fornitura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' arrivato il momento che Sider Alloys e Enel sottoscrivano il contratto di fornitura di energia elettrica per riavviare lo Smelter di Portovesme. Lo dichiara in una nota Francesca Re David, segretaria generale Fiom-Cgil. "Dopo anni di lotte e impegno sindacale da parte dei lavoratori Sider Alloys faccia un atto di responsabilità e di concretezza sottoscrivendo il contratto di fornitura con Enel, senza il quale il sito non può ripartire. Lo aspettiamo da tempo, ora che anche gli aspetti più delicati sono stati risolti questo sarebbe un primo risultato concreto", prosegue Re David. "Subito dopo, non si perda altro tempo, il Governo chieda a Sider Alloys e a Invitalia -che è parte in causa in quanto azionista di minoranza- di presentare il piano industriale per il riavvio degli impianti e la produzione di alluminio. Per la Fiom - conclude - l'obiettivo da raggiungere è la difesa di un sito industriale molto importante in una zona del Paese ad elevata disoccupazione e dare lavoro ai tanti lavoratori che in questi hanno lo hanno difeso giorno dopo giorno", conclude la segretaria generale Fiom-Cgil. (Com)