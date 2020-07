Speciale energia: Siemens, gli azionisti approvano la scissione di Siemens Energy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Convocata in videoconferenza, l'assemblea straordinaria degli azionisti del conglomerato tedesco per la tecnologia Siemens ha approvato con il 99,36 per cento dei consensi la scissione della divisione energia, che andrà a formare una società indipendente, Siemens Energy. Per il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, si tratta del passo più importante nella ristrutturazione di Siemens, avviata da Josef “Joe” Kaseser, amministratore delegato dal 2013. Siemens Eenrgy offrirà centrali elettriche a carbone e gas, turbine eoliche e sistemi di trasmissione. L'azienda avrà con 91 mila dipendenti e 28,8 miliardi di euro di fatturato. La quotazione in borsa è prevista per il 28 settembre prossimo. Per Kaeser, la scissione di Siemens Energy dal resto del conglomerato è un “momento storico” per Siemens, fondata nel 1847. (Geb)