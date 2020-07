Speciale energia: Muller (Vda) a "Il Sole 24 Ore", comparto tedesco uscirà dalla crisi con l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pandemia ha colpito pesantemente i rapporti dell'industria del'auto tra Germania e Italia. È importante che le imprese italiane e tedesche del settore automobilistico lavorino insieme, in stretto contatto, per superare la crisi. La prosperità e i posti di lavoro in Germania e in Italia dipendono dal buon funzionamento delle nostre catene di valore. Abbiamo bisogno ora più che mai di un'azione forte e coordinata europea: l'industria automobilistica ha un cuore europeo. Ma impiegheremo alcuni anni prima di tornare ai livelli pre-Covid-19". Lo ha detto, in una intervista a "Il Sole 24 Ore", Hildegard Müller, che da febbraio è presidente della potente associazione dell'industria dell'auto tedesca Vda (Verband der Automobilindustrie). Ex-ministro, ex-deputata, ex-banchiere, un passato ai vertici dell'associazione dell'industria Energia e Acqua, è la personificazione dello sforzo dell'industria dell'auto tedesca verso la e-mobility e L'European Green deal. Il presidente invita l'Italia a lavorare al fianco della Germania per la ripresa dell'industria automobilistica. E spinge per soluzioni europee sul piano economico e climatico, "due facce della stessa medaglia". (Res)