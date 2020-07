Speciale energia: Iran, "Fars News", voci su esplosioni a ovest di Teheran senza fondamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna esplosione è stata registrata a ovest di Teheran, in Iran. Lo ha affermato Leila Vaseghi, governatrice di Shahr-e Qods e Garmdarreh, a ovest della capitale iraniana, come riferisce l'agenzia stampa "Fars News". Secondo Vaseghi, l'unico fatto degno di nota occorso nella notte tra ieri e oggi è stata un'interruzione nella fornitura di energia elettrica durata non più di cinque minuti intorno alle 22. La governatrice ha aggiunto che le immagini in cui viene mostrata un'esplosione sono fotografie d'archivio inerenti attacchi israeliani su Gaza. (Res)