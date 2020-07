Speciale energia: Libia, Noc annuncia revoca stato di forza maggiore sulle esportazioni di greggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera libica, National Oil Corporation (Noc), ha annunciato di aver revocato lo stato di forza maggiore dalle sue esportazioni di petrolio in Libia. Lo ha riferito la stessa compagnia petrolifera in una nota pubblicata su Facebook. "Lo stato di forza maggiore sarà revocato da tutte i terminal di esportazione petrolifera dalla Libia. Il graduale aumento di produzione richiederà molto tempo a causa del grave danno ai serbatoi e alle infrastrutture provocato dalla chiusura imposta dal 17 gennaio", si legge nella nota. Il direttore della Noc, Mustafa Sanallah, ha spiegato nel comunicato: "Siamo molto felici di essere finalmente stati in grado di compiere questo importante passo verso il raggiungimento della ripresa nazionale e vorrei ringraziare tutte le parti che hanno partecipato alle recenti discussioni per contribuire a raggiungere questo risultato". Per il funzionario libico "questo è un momento importante in quanto abbiamo un obiettivo nazionale comune che è raggiungere la pace e la stabilità durature del paese". Sanallah ha aggiunto: "Per quanto riguarda la National Oil Corporation, i lavori sono appena iniziati. La nostra infrastruttura è stata danneggiata in modo permanente e la nostra attenzione deve ora essere rivolta alla manutenzione e alla garanzia di un budget per condurre i lavori di ripristino delle infrastrutture. Dobbiamo anche prendere provvedimenti per garantire che la produzione di petrolio della Libia non venga compromessa di nuovo. Oltre alle perdite subite dal paese nel suo complesso a causa del calo della produzione di petrolio, che è stato valutato in circa 6,5 miliardi di dollari, la National Oil Corporation deve affrontare enormi costi aggiuntivi per la riparazione dei danni ingenti all'infrastruttura". (Lit)