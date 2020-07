Speciale energia: Regno Unito, nuovi investimenti per aumentare sostenibilità di centrale elettrica Kilroot

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I responsabili della centrale elettrica Kilroot in prossimità di Carrickfergus nell’Irlanda del Nord hanno in programma un investimento da 669 milioni di euro per aumentare la generazione di energia a basso tenore di carbonio. Lo riporta l’emittente radiotelevisiva britannica “Bbc”. Gli investimenti includono un programma di riconversione da centrale a carbone a impianto a gas per Kilroot. La società energetica britannica Epuki, che controlla la centrale, ha proposto di integrare la generazione di energia solare, lo stoccaggio con batterie e un impianto combinato per la produzione di calore e energia elettrica. La società ha dichiarato di voler mantenere Kilroot come “uno dei principali siti di generazione elettrica dell’Irlanda del Nord”. (Rel)