Nepal: crisi Partito comunista, rinviati incontro Oli-Dahal e riunione comitato permanente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due presidenti del Partito comunista del Nepal (Ncp), il primo ministro Khadga Prasad Sharma Oli e Pushpa Kamal Dahal, non si sono incontrati ieri per chiarire le loro divergenze e la riunione del comitato permanente, prevista per oggi, è stata rimandata per la quarta volta, al 17 luglio. Ufficialmente il rinvio è stato attribuito agli impegni di governo, alle prese con l’epidemia di coronavirus, frane e inondazioni. Tuttavia, dietro lo stallo ci sono le divisioni interne e il rischio di scissione. Secondo indiscrezioni di alcuni membri del partito, i due leader si sono parlati per telefono, ma hanno mantenuto le rispettive posizioni. I due hanno avuto diversi faccia a faccia nelle scorse settimane, ma non sono arrivati a un compromesso. Ci sono stati, inoltre, diversi colloqui tra l’ambasciatrice della Cina a Katmandu, Hou Yanqi, e alcuni dirigenti dell’Ncp, compresi i copresidenti; secondo la stampa nepalese la diplomatica cinese è intervenuta per cercare di mediare e tenere unito il partito. (segue) (Inn)