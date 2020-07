Puglia: vitivinicolo, in arrivo 2,8 milioni di euro per sostenere imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo modo - ha spiegato il direttore del dipartimento regionale Agricoltura - si ritiene di rendere più conveniente l'operazione aggiungendo ai 2,75 euro per % vol/hl alcole garantiti dal Governo un ulteriore contributo pari a 1,25 euro per % vol/hl alcole. Il contributo supplementare sarà versato direttamente alle cantine che stipuleranno un contratto di distillazione, per un quantitativo minimo di 50 ettolitri, con un distillatore riconosciuto operante sul territorio nazionale. Per quanto riguarda il sostegno alle cantine che producono vini di qualità, vi è chiaramente l'esigenza di un intervento più corposo". "Sono, difatti, allo studio – ha concluso Nardone - con la Commissione Europea e con il governo nazionale due ipotesi che prevedono finanziamenti a fondo perduto per indennizzare le cantine che in questi mesi hanno subito danni dalle mancate vendite o, in alternativa, aiuti allo stoccaggio e imbottigliamento". (Ren)