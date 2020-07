Kazakhstan: Oms in contatto con Astana dopo allarme su forma sconosciuta polmonite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è in contatto con le autorità del Kazakhstan, sullo sfondo dell'allarme lanciato dall'ambasciata cinese ad Astana su una forma sconosciuta di polmonite, che avrebbe effetti letali. Lo ha riferito a "Ria Novosti" un rappresentante dell'organizzazione. "Ci sono molte possibili spiegazioni per l'insorgenza di polmonite, una delle quali è il Covid-19 che, come sapete, si sta diffondendo in Kazakhstan. Più di 10 mila casi confermati sono stati registrati dalle autorità del paese la scorsa settimana", ha osservato il rappresentante. "Attualmente siamo in contatto con le autorità kazakhe per comprendere lo sviluppo della situazione e fornire il sostegno necessario", ha aggiunto. (segue) (Res)