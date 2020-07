Kazakhstan: Oms in contatto con Astana dopo allarme su forma sconosciuta polmonite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata cinese in Kazakhstan ha avvertito oggi i connazionali che vivono nel Paese di una polmonite locale di causa sconosciuta che ha un tasso di mortalità "molto più alto" rispetto al Covid-19 e che ha ucciso oltre 600 persone a giugno. In una dichiarazione sul suo account WeChat, l'ambasciata ha spiegato che la polmonite ha causato 1.772 morti nei primi sei mesi dell'anno, tra cui 628 persone nel solo mese di giugno, compresi cittadini cinesi. "Il tasso di mortalità della malattia è molto più alto del Covid-19", afferma la dichiarazione. Organizzazioni tra cui il dipartimento di Sanità del Kazakistan stanno studiando il virus che ha causato la polmonite, ha reso noto l'ambasciata, spiegando che non è chiaro se la malattia sia correlata al Covid-19. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa kazaka "Kazinform", il ministro della Sanità del Kazakhstan ha dichiarato ieri, 8 luglio, che il numero di pazienti ammalati di polmonite è due o tre volte maggiore di quello degli infetti da Covid-19. (Res)