Lazio: Lombardi (M5S), Regione aiuti famiglie a basso reddito per cura animali domestici

- "Con la crisi economica generata dalla pandemia da Covid-19 numerose famiglie si sono trovate in una condizione di indigenza che rende difficile, se non impossibile riuscire a sostenere le spese relative al mantenimento e alle cure dei propri animali domestici". Lo afferma in un post su Facebook il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Regione Lazio Roberta Lombardi. "Nella nostra regione ci sono quasi un milione di cani iscritti all'anagrafe canina e oltre 20.00 gatti e abbiamo l'obbligo di pensare a tutte le persone che non riescono a far fronte al costo, già di per sé elevato, che comporta il mantenimento di un animale d'affezione, ma anche di offrire effettiva e concreta tutela ai nostri amici a quattro zampe. La mozione che ho presentato in Consiglio regionale è volta a dare un sostegno finanziario, in questa fase di recessione che sta colpendo il nostro Paese, a tutte quelle famiglie a basso reddito che hanno in casa un animale regolarmente iscritto all'anagrafe". (segue) (Com)