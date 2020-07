Lazio: Lombardi (M5S), Regione aiuti famiglie a basso reddito per cura animali domestici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, Roberta Lombardi ha chiesto che venga istituita: un Buono emergenza Covid-19 concesso una tantum, del valore di 200 euro per ogni cane e 100 euro per ogni gatto; un Buono spesa animali annuo da 500 euro per le persone con reddito inferiore a 8.000 euro anno, per l'acquisto di cibo, farmaci e spese veterinarie e un Buono adozioni una tantum per coloro che adottano un animale da un canile o gattile del valore di 1.000 euro da spendere nei 18 mesi successivi all'adozione per l'alimentazione dell'animale e per le cure veterinarie. "Tra le altre cose ho anche invitato la Regione ad attivarsi verso il governo affinché ci sia una regolamentazione dei farmaci veterinari sia in termini di costi che di adeguamento delle confezioni, con la possibilità di garantire somministrazioni anche minime, dunque ad un prezzo più basso, e l'abbassamento dell' Iva dal 22 per cento al 4 per cento sulle prestazioni veterinarie e sugli alimenti per animali. Negli ultimi mesi è apparso ancor più chiaro a molti italiani il valore affettivo e relazionale della convivenza con un animale domestico. Ciò è ancor più vero nel caso di persone anziane, che spesso vivono di pensione, in solitudine sociale, con pochi affetti intorno, talvolta emarginati, e per i quali il cane e il gatto possono rappresentare l'unica compagnia e ragione di conforto psicologico. La necessità di offrire un aiuto tangibile alle famiglie in ristrettezze economiche che li accolgono in casa, è un dovere morale e civile", ha concluso la capogruppo del M5s alla Regione Lazio. (Com)